Kuşadası'nda plajlar ve su parklarında bayram bereketi

KUŞADASI, bayramda dolup taştı. Plajlar ve su parklarında 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirten görüntüler ortaya çıktı

Özellikle bayramın ikinci gününden itibaren çevre il ve ilçelerden Kuşadası'na akın başladı. Şehir girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 40 dereceyi bulan sıcak havada dakikalarca araç içinde beklemek zorunda kalan tatilciler, ilçeye giriş yaptıktan sonra sahillere ve su parklarına akın etti. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı bu yıl ilk defa bu kalabalığı görürken, Pygale, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ile Güzelçamlı sahilleri de tatilcilerle doldu. Milli Park girişlerinin bayram boyunca ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra, buradaki koylarda sezonun en kalabalık günü görüldüb Denizden hoşlanmayanlar ise serinlemek için Adaland ve Aquafantasy su parklarını tercih etti. Bir birinden heyecanlı kaydıraklardan kayanlar, dalga havuzlarında ve yağmur danslarında hem eğlendi hem de serinledi.







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