Kuşadası'nda taklit ürün denetimine esnaf tepkisi

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, ünlü markaların taklit ürünlerini toplatmak için polis eşliğinde gelen avukatlara esnaf sert tepki gösterdi. Esnafın kovaladığı avukatlar yakındaki bir işhanına sığınırken, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Avukatların başka işyerlerine de geleceği söylentileri üzerine kepenk kapatan esnaf, yürüyüş ve oturma eylemi yapıp, İnönü Bulvarı ile 50. Yıl caddelerini bir süre trafiğe kapattı. Kalabalık, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu'nun konuşmasanın ardından ikna olup, dağıldı.



Kahramanlar Caddesi'ndeki ünlü markaların taklit ürünlerininin satışının yapıldığı ileri sürülen bir mağazaya bugün saat 13.00 sıralarında, arama yapmak üzere polislerle birlikte avukatlar geldi. Mağaza çalışanları ve sokaktaki diğer esnaf bu duruma sert tepki gösterip, avukatları kovaladı. Avukatlar, bunun üzerine az ilerideki Akdoğan Pasajı'na sığındı. Bu kez pasaja yönelen esnaf, avukat zannettikleri bir esnaf ile sivil kadın polisi tartakladı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirilirken, olaylara karışan 2 kişi gözaltına alındı.



Avukatların ilçedeki taklit ürün satışı yaptığı ileri sürülen işyerlerine geleceği söylentileri hızla kulaktan kulağa yayıldı. Bunun üzerine esnafın büyük bölümü kepenk kapattı. Sağlık Caddesi'nde toplanan 300 kadar esnaf alkışlı protestoda bulunup, Kaya Şavkay Meydanı'na yürüdü. Yol boyunca 'Kaymakam buraya' ve 'Esnaf hakkına sahip çık' sloganları atan grup, İnönü Bulvarı ve 50. Yıl caddelerini bir süre trafiğe kapatıp, oturma eylemi yaptı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnaflarla konuşup, yolu açmaları için ikna etti.



Ancak bu sırada avukatların Adalıoğlu İşhanı'na geldiği söylentisi yayılınca, kalabalık o yöne doğru koşmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürü Batçıoğlu ve bir grup polis, pasajın girişini kapatıp, içeri girilmesine izin vermedi. Ardından da sakin olunması için anonslar yapıldı. Daha sonra öfkeli kalabalığa seslenen İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, mahkeme kararını uygulamak zorunda olduğunu, ancak esnafın mağdur olmaması içinde elinden geleni yapacağını söyledi. Kalabalığın, polise karşı gelmek istemediklerini belirtip, avukatlara destek verilmemesini istemesi üzerine Batçıoğlu, "Yıllardır bu ilçede birlikte yaşıyoruz. Ne kadar zor şartlarda esnaflık yaptığınızı biliyorum. Bizim haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şey yaptığımızı kimse görmedi. Avukat gidip mahkemeden karar çıkarttırıyor. Bu nedenle yapabileceğim bir şey yok. Benim de elim kolum bağlı. Ancak sizler için ne yapabileceğime bakacağım" dedi.



'GÜÇLERİ KÜÇÜK ESNAFA YETİYOR'



Avukatların gücünün küçük esnafa yettiğini söyleyen işyeri sahipleri ise "Madem taklit ürünler yasak, avukatlar neden toptancılarına, imalatçılarına gitmiyor? Madem yasak onlara devlet niçin izin veriyor? Onlara güçleri yetmediği için turistik yörelerdeki biz esnaflara geliyorlar. İş yok, güç yok bir de markaların avukatları geliyor. Avukatlar bunu yaptıkları sürece biz de böyle ayaklanacağız" diyerek tepki gösterdi.



Esnaf adına konuşan Bayram Memiş de turizmde sıkıntılı günlerin yaşandığını belirtip, siftahsız dükkanın kapatıldığı bir dönemde esnafın üstüne gelinmesini eleştirdi. Memiş, "Zaten turizmin hali ortada. Esnaf perişan, çeki senedi protesto oluyor. Böyle giderse üç aya kalmaz zaten dayanamayıp kepenk kapatacak. Bu nedenle zaten tepkili. Avukatlar bu süreci kullanıyor. Sorunun çözümü için devlet, polis esnafın yanında yer almalı. Bu esnafı 3-5 avukatın çıkarı için harcamamalı. Bu sorun sadece Kuşadası'ndaki birkaç esnafın sorunu değil. On binlerce insanın sorunu. Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren bir konu. Sadece 3-5 sahte tişört olarak bakılmamalı. Bu bir sektördür, bir pazardır. Yıllardır bu böyle işliyor. Esnaf kirasını ödüyor, vergisini, çalıştırdığı elemanın sigortasını ödüyor. Daha ne yapsın" diye konuştu.



İlçe Emniyet Müdürü Bakçıoğlu'nun avukatların başka işyerine gitmeyeceğini söylemesi üzerine ikna olan, kalabalık, olaysız dağıldı.







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