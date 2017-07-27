Kuşadası'nda taş ocağı tepkisi sürüyor

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, yerleşim yerine 300 metre mesafedeki bir tepede taş ocağı açılması için izin verilmesine tepkiler sürüyor. Taş ocağı için verilen iznin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında keşif yapılacağını haber alan köylüler, mahalle meydanında ellerinde dövizlerle toplanıp, eylem yaparak tepkilerini dile getirdi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından özel şirkete bir süre önce Kuşadası'na 10 kilometre mesafedeki 180 hane, 725 nüfuslu kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Madentepe Mevkisi'nde 93.29 hektarlık alan içinde 'Kalker ocağı (patlatma) ve karma-eleme tesisi' kurulması için izin verildiği ortaya çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafede taş ocağı kurulması için verilen izin tepkilere neden oldu. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKDOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, taş ocağı için verilen iznin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtı.Bölgede bu sabah mahkeme tarafından keşif yapılacağını haber alan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 kadar köylü, mahalle meydanında toplandı. Köylüler, 'Taş ocağı istemiyoruz' yazılı pankart ve 'Toz, duman değil temiz hava almak istiyoruz', 'Yeniköy organiktir, organik kalacak', 'Çocuklarımız dinamit sesiyle mi büyüyecek?', 'Atatürk yolunun doğal peyzajını bozma', 'Madentepe'nin orkidelerine sahip çıkıyoruz', 'Bal ormanımız, zeytinimiz ne olacak?', 'Madentepe'de taş ocağına hayır', 'Zeytinimiz bitecek, suyumuz kaybolacak' ve 'Yeniköy'e sevdalıyız, taş ocağına hayır' yazılı dövizlerle, Türk bayrakları ile inceleme için gelen keşif heyetini karşıladı. Köylülerden biri de taş ocağından olumsuz etkileneceğini söylediği atıyla eyleme katıldı. Taş ocağının mahalledeki tarım ve hayvancılığı bitireceğini, neden olacağı toz ile sağlıklarını tehdit edeceğini belirten köylülere çevre mahallelerin muhtarları, çevreciler ve bölgede ev alıp, yerleşik yaşayan yabancılar da destek verdi.Yeniköy Mahallesi Muhtarı Mümtaz Mert, Kalker ocağı (patlatma) ve karma-eleme tesisi izni verilen bölgesinin yerleşim yerine sadece 300 metre mesafede olduğuna ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğuna dikkati çekti. Muhtar Mert, mahallede yaşayan 750 kişi ile bir o kadar canlının hayatının hiçe sayıldığını belirtip, "Patlatılacak dinamitler, tesisin çıkaracağı toz, kamyonların trafiği mahallenin sonu olacak. Bu izni verenler neye göre vermişler anlayamadık" dedi.Mahalle sakinlerinin avukatı Cem Altıparmak ise taş ocağı yapılacak yere ÇED raporu alınmaması için yasalara karşı hile yapıldığını söyledi. Avukat Altıparmak, 93 hektar olan maden arama alanının sadece 5 hektarında faaliyet gösterileceği şeklinde izin alındığına dikkati çekip şöyle konuştu:"Taş ocağının kurulması istenen bölge çok büyük zeytin alanları ile çevrilidir. Yasaya göre kamu yararı olsa dahi, zeytinlik alanlara 3 kilometreden fazla yaklaşılamaz. Öte yandan maden ruhsatı 93 hektar için alınmış. ÇED için gerekli olan 25 hektar, 400 bin tonluk üretim izni. Ancak, ruhsat sahipleri, ÇED raporu gerekmesin diye 5 hektar alanda, 390 bin ton üretim izni istiyor. Ayrıca taş ocağı kurulacak tepe Aydın Valiliği'nce arıcılık ve bal üretim bölgesi olarak belirlemiş. ÇED gerekli değildir kararının iptalini istiyoruz."Yaşlı mahalle sakinleri de Madentepe'nin kendileri için manevi değeri olduğunu vurgulayarak tepkilerini şöyle dile getirdi:"1937 yılında, Ege manevralarına gelen Mustafa Kemal Atatürk, bu tepenin üzerindeki mevzilerden tatbikatı izlemiş. Makineli tüfek atışı yapmış. Büyüklerimize bölgede badem ekmelerini öğütlemiş. Halen tepenin üzerinde askeri mevzi kalıntıları var. Bu taş ocağı hem dağın, hem köyümüzün sonu olacak."Yeniköy Mahallesi sakinleri ise taş ocağına izin verilse dahi engellemekte kararlı olduklarını söyledi.Mahalle sakinlerinin uzaktan izlediği mahkeme heyeti ve bilirkişiler, bölgede detaylı bir inceleme yaptı. Kuşadası Belediyesi'nin avukatları aynı konuyla ilgili olarak açılan üç ayrı dava olduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesini istedi. Mahkeme, beş kişilik bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda kararını verecek.