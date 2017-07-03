Kuşadası'nda yat alev alev yandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde bir yatta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Setur Marina'da demirli Lord James isimli yatta meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilk müdahaleyi marina çalışanları ile bazı yat sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tekneye müdahale etti. Yangın, marinada demirli diğer yatlara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yanan tekne kullanılamaz hale geldi. İsmi açıklanmayan yat sahibinin Yunan vatandaşı olduğu ve olay anında teknede olmadığı öğrenildi.

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