Kuşadası'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KUŞADASI'nda 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Kuşadası-Davutlar Karayolu'nda meydana geldi. Alican Gülsoy, Kuşadası'nda bir düğüne katıldıktan sonra eşi ve 3 arkadaşıyla birlikte Davutlar Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere 06 FVK 15 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Davutlara'a 4 kilometre kala karşıdan gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen 35 AR 5656 plakalı cip, Gülsoy'un yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak karşı şeride geçen otomobile B.A.E. 4949 Almanya plakalı başka bir otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Alican Gülsoy yaralanırken, yanındaki 1 çocuk annesi, kuaför eşi 29 yaşındaki Kevser Gülsoy öldü. Otomobildeki 3 arkadaşları ile ile diğer araç sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı. Kazaya neden olduğu ileri sürülen cipin sürücü kazanın ardından aracını bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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