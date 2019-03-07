Kuşadası'ndaki cani, köpegi kör ve sağır etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen E.U., başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden oldu. Bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan köpek, İzmir'deki klinikte tedaviye alındı.

Kuşadası'ndaki cani, köpegi kör ve sağır etti
07 Mart 2019 Perşembe 14:09

Olay, 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.

Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, Selçuk'taki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından Güzelyalı'da bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.

Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Etiketler; #aydın #kuşadası #avukat #köpek
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