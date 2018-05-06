Kuşadası'nı sağanak vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, belediye otobüsü ile otomobil suda kaldı. Yüksek kesimlerden inen sel suları nedeniyle sahil kıyısındaki birçok iş yeri ile yazlığı su bastı

Kuşadası'nda, saat 09.30 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın neden olduğu sel suları, Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve İki Çeşmelik Mahallesi girişlerini göle dönüştürdü. Sel suları nedeniyle bu yollar trafiğe kapandı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde otomobil ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü suda kaldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Çevre yolunda da sel suları asfaltta hasar oluşmasına neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda kaldırım taşları sel suları nedeniyle söküldü. Kuşadası- Selçuk ile Kuşadası- Söke yollarında da trafik kısa süre aksadı. Yüksek kesimlerden inen sel suları, sahil kenarındaki çarşı merkezini vurdu. Hediyelik eşya, halı ve deri giyim mağazası gibi onlarca iş yerini su bastı. Polis, itfaiye ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ihbarlara yetişmekte zorlandı.

Şiddetli yağmur Kuşadası'nın Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde de etkili oldu. Birçok yazlık, ev ve iş yeri sular altında kaldı.