Kuşadası'nın renkli 'Tepe'si

Türkiye'de Marshall tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülen projede Kuşadası'na hakim konumdaki Tepe Mahallesi'nde yer alan 401 ev renklendi. Dünyada 'Renklendir Hayatı' çerçevesinde bugüne kadar 2.300'e yakın proje gerçekleştirildi. Bu projeler için 1,3 milyon litreyi aşkın boya kullanıldı

Süleyman Gülen- Tüm dünyada renklerin ve boyanın gücüyle yaşamları iyileştirmeyi hedefleyen Marshall Boya'nın "Renklendir Hayatı" Projesi'nin yeni durağı Aydın Kuşadası'nın Tepe Mahallesi oldu. Türkiye'de Marshall tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülen projede Kuşadası'na hakim konumdaki Tepe Mahallesi'nde yer alan 401 ev renklendi. Henüz projenin ilk etabı tamamlanmış olmasına karşın boyanan sokaklar şimdiden kent gezginlerini ağırlamaya başlamış durumda.

Marshall'ın insanların hayatına renk ve estetik katmadaki uzmanlığını yansıtan "Renklendir Hayatı" projesi Türkiye'de 2010 yılında Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Sokağı'ndaki çalışmayla başladı. Daha sonra Yıldız Sarayı, Manisa'nın Kula ilçesi, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Kastamonu ve Hatay'da Kırk Asırlık Türk Yurdu Sokağı'nda uygulanan proje şimdi de Venuart Grubu'nun girişimi ve Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Kuşadası'nda hayata geçirildi. Kuşadası projesi 401 hanenin boyanması ile Türkiye'deki en büyük "Renklendir Hayatı" projesi oldu.

Renklerin gücüne inanıyoruz

İlk etabı tamamlanan projenin Kuşadası'nda yarattığı dönüşümü anlatmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, renklerin gücüne inandıklarını belirtti. Adabağ "Marshall olarak renklerin ve boyamanın insanların yaşam standartlarını yükselterek, alışkanları değiştirme ve yaşam alanlarını daha eğlenceli, renkli ve yaşanabilir kılma gücüne inanıyoruz. 'Renklendir Hayatı' projesi çocukların, ailelerin ve toplumların ihtiyaç duyduğu ve gelişimlerini destekleyecek mutlu alanlar yaratıyor. Bu inançla AkzoNobel tarafından dünya çapında hayata geçirilen 'Renklendir Hayatı' projesi kapsamında 39 ülkede yürüttüğümüz çalışmalar renkli bir dokunuşla insanları motive edebileceğimizi ve ilham verebileceğimizi her seferinde bir kez daha görmemizi sağlıyor. Sosyal deneylerimiz, rengin hareketleri şekillendirmede etkisi olduğunu gösteriyor. Dünyada 'Renklendir Hayatı' çerçevesinde bugüne kadar 2.300'e yakın proje gerçekleştirildi. Bu projeler için 1,3 milyon litreyi aşkın boya kullanıldı. 12 binden fazla gönüllü ile yürütülen projeler 81 milyondan fazla kişiye fayda sağladı. 'Renklendir Hayatı' özellikle gönüllü grupların ilgisi ve belediyeler tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Belediyelerin ve şehir sakinlerinin projeyi kendi ilçelerinde, mahallelerinde de başlatmamız için bize ulaşan taleplerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi Kuşadası'nda 7'nci çalışmamızı yürütürken, dokunduğumuz alanlara değer kattığımızı, renklerle insanları ve dünyayı algılayışlarını değiştirerek, yaşam alanlarını sadece renklerle dönüşterek daha sosyal, daha keyifli ve daha yaşanabilir hale getirdiğimizi görmek bizi gururlandırıyor."

Şehrin simgesi oldu

Marshall İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise, "Marshall Renklendir Hayatı projesi, Tepe Mahallesi sakinlerinin yaşam alanında dönüşüm ve gelişim yarattığı gibi, buraya Kuşadalılara ve turistlere ilham verecek rengarenk güzelleştirilmiş bir yer kazandırıyor. Gezginlerin rotasını bu alana da çekerek Kuşadası'nın misafirlerine çok daha renkli bir 'Hoş geldin' demesini de sağlayacak. Proje kapsamında toplam 401 bina için boya desteği sağlanacak. İlk etapta 177 ev Marshall renkleriyle ve 4 mevsim her hava koşuluna dayanıklı Akrikor dış cephe boyalarıyla boyandı. Tüm evlerdeki boya işlemlerinin 2019 Nisan ayında tamamlanması planlanıyor" dedi.





Duvarlar donatılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, "Tepe Mahallesi olarak anılan Dağ Mahallesi, Kuşadası Limanı'na gelen turistlerin ilk gördüğü yer olması ve tüm panoramik fotoğraflarda görünmesi nedeniyle kentimiz açısından çok önemli bir lokasyon. Bu nedenle de bu bölgede Belediyemiz, Marshall ve Venuart işbirliğinde sürdürülen renklendirme çalışmasının kent estetiğine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve ziyaretçilerimizin de yapılan çalışmayı beğeni ile karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Renklendir Hayatı projesinin kentimizde yaşama geçirilmesine katkı sunan Marshall'a ve Venuart'a tüm Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projede Marshall tarafından boyanan evler sanatçılar Venüs Şahin ve Çağla Cansın Karaman'ın evlerin duvarlarında yapacakları pop-art tarzı sanat çalışmaları için zemin oluşturacak. Sanatçılar daha önce Kuşadası Belediyesi trafolarını pop-art tarzı çalışmalarla ve Yeşilçam sanatçılarının figürleri ile renklendirmişti.