Kütahya'da servisle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Kütahya 'nın Domaniç İlçesi'nde otomobille tekstil fabrikası işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza da, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Domaniç ilçe merkezinde meydana geldi. Su dolum tesislerinde işçi olarak çalışan Yıldız Doğan'ın kullandığı 43 UY 240 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Domaniç- İnegöl karayolundaki bir tekstil fabrikası işçilerini taşıyan Cemal Yılmaz yönetimindeki 34 ZC 2515 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yıldız Doğan olay yerinde hayatını kaybetti, yanında oturan ve su dolum tesislerinde işçi olarak çalışan arkadaşları Osman Küçük ve Hasan Küçük ile minibüs şoförü Cemal Yılmaz ile minibüste bulunan tekstil fabrikası işçileri Hacer Saraç, Bülent Çamlıca, Hülya Kabak, Fatma Türk, Süheyla Korkmaz, Fidan Sarı, Besime Oluç, Yasemin Kaymak, Nurgül Yalı ve Ersin Erbey yaralandı.Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Domaniç Devlet Hastanesi ile Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen otomobil sürücüsü Yıldız Doğan'ın cenazesi otopsi için Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.