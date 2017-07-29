Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün neden olduğu, 2 otomobil, 2 TIR ve bir tankerin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan İstanbul yönüne giden Oğuz Elmalı yönetimindeki 34 KH 5449 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun sol şeridindeki banket taşlarına çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ayhan Dereli yönetimindeki 11 DU 562 plakalı otomobil de Elmalı yönetimindeki araca çarptı. Aynı yöne giden Cevat Arıkan yönetimindeki 64 FL 580 plakalı TIR, Nurullah Kandemir yönetimindeki 64 AL 926 plakalı TIR ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 DJH 42 plakalı tanker de kazaya karıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.



Direksiyon başında sıkışan tanker sürücüsü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarıldı. Abulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tanker sürücüsü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Oğuz Elmalı'nın alkollü olduğu iddia edildi. Elmalı ile kendisine alkol kontrolü yapmak isteyen polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya giren jandarma ekipleri, Oğuz Elmalı'yı alarak jandarma aracına bindirdi.



Kazada ölen tanker sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.