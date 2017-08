Kuyumcuya meslektaş dehşeti kamerada

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir kuyumcu, iddiaya göre, müşterisine ayıplı mal satın aldığını söyleyerek zarar etmesine yol açtığını öne sürdüğü meslektaşından kaybının karşılanmasını istedi. Amacına ulaşamayan kuyumcu, beraberindeki üç kişiyle birlikte tabanca doğrultup tekme tokat meslektaşını dövdü. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

İçmeler Mahallesi'nde geçen pazartesi günü saat 11.40'ta meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. Olaydan bir gün önce bir kadın müşteri, işletmeye gelerek kısa süre önce altın kolye ile birlikte ay-yıldız şeklinde kolye ucu aldığını, değerini ve orijinal olup olmadığını sordu. Kuyumcu H.K. ürünün altın ve pırlanta olduğunu ama üzerinde ayar damgası olmadığı için bir fiyat söyleyemeyeceğini söyleyince müşteri dükkandan ayrıldı. Ertesi gün dükkana, kadın müşterinin ürünü aldığı, aynı caddede 30 metre mesafede işletmesi bulunan kuyumcu M.E.C., yanındaki 3 kişiyle geldi. Beraberindekiler kapıda dururken M.E.C., meslektaşı H.K.'nın dükkanından içeri girerek konuşmaya başladı. M.E.C., iddiaya göre, müşterisine ayıplı mal aldığını söylediğini öne sürdüğü H.K.'dan bu nedenle zarar ettiğini iddia ettiği 3 bin lirayı istedi. İstediğini alamayan M.E.C., H.K.'yı oturduğu yerden yumruklayarak yere düşürdü. İddiaya göre M.E.C.'nin beraberinde gelenlerden V.S. belinden çıkardığı tabancayla H.K.'ya ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Ardından H.K. grup tarafından tekme-tokat 30 dakika boyunca dövüldü. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerası görüntülerince kaydedildi.



ÜÇÜ SERBEST



Zanlılar işyerinden ayrıldı. Durum polise bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.E.C. ve V.S.., S.İ. ve L.A. adlı zanlıları yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullandığı öne sürülen bir gerçek, ikisi kurusıkı tabir edilen ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Savcılığa sevk edilen zanlılardan M.E.C., S.İ. ve L.A. serbest bırakıldı. Üstünden 'Şakir Ot' adına sahte kimlik ele geçirilen V.S.'nin Batman Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan tutuklama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Adliye sevk edilen V.S., tutuklandı.



Dövülen H.K. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Üç kaburgasının kırık olduğu belirtilen H.K.'nın, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan H.K., yapılan tedavi ardından bugün taburcu edildi. Tabanca ile ölümle tehdit edilerek dövülen kuyumcu H.K.'nın akrabaları, şüphelilerin güvenlik kamera kayıtlarına rağmen serbest bırakılmasına tepki gösterdi.







