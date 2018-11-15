Leblebi kurabiyeleri ilgi görüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde leblebi tozundan üretilen kurabiyeler ilgi görüyor

Leblebi kurabiyeleri ilgi görüyor
15 Kasım 2018 Perşembe 15:30

Leblebisiyle ünlü Tavşanlı ilçesinde üreticiler son yıllarda leblebi kurabiyesi üretimine ağırlık verdi. 44 çeşit leblebinin üretildiği ilçede, leblebi tozu kurabiyelerin de ilgi gördüğü belirtiliyor. İmalatçılardan Emre Kul, ülke genelinde birçok kente satışı yapılan leblebili kurabiyenin oldukça beğenildiğini ve yurt dışında da birkaç ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyerek, "Her geçen gün Tavşanlı'dan Türkiye'ye ve dünyaya bizleri temsil eden yeni bir ürün olmuş oldu. Sadesini yapıyorduk, şimdi iç dolgulu kakaolu ve çikolatalısını da üretmeye başladık. Market grubu ve hediyelik grubu olarak farklı paketlemelerle müşterilerimize farklı alternatifler sunmaya başladık. İnternet üzerinden de satışlarımız mevcut" diye konuştu.

Leblebi imalat ve satışı yapan Suha Harmancıklıoğlu da, "Leblebili kurabiye popüler bir ürün haline geldi. Leblebili kurabiye aynı zamanda internet üzerinden de satışı yapılan bir ürün. Sade ve susamlısını üretip satışını yapıyoruz" dedi.

Leblebili kurabiyeyi severek yediklerini belirten Mustafa Yörük ise, "Eskiden dostlarımıza leblebi götürüyorduk. Şimdi revaçta leblebili kurabiye var" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #leblebi #kurabiye #kütahya #tavşanlı
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