Lisede acı olay! Öğretmen ders anlatırken...

Denizli'de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde matematik öğretmeni Metin Kaya (44), sınıfta geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Öğretmen Kaya'nın ölümü, üzüntü yarattı

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde matematik öğretmeni olan, evli ve 1 çocuk babası Metin Kaya, geçen perşembe günü sınıfta ders anlatırken, birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesiyle ambulans çağırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Kaya'nın ölümü, görev yaptığı okulda üzüntü yarattı. Öğretmen Kaya, aynı gün Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.