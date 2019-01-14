Lisede tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan fuel-oil, yere ve sokağa aktı. Belediye ekipleri yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlarken, ağır koku nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Lisede tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi
14 Ocak 2019 Pazartesi 13:51

Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki yakıt deposundan sızan fuel oil, yağmur suyu kanalına ulaşarak, sokağa taştı. Depodaki yaklaşık 5 tona yakın yakıtın tamamı boşaldı. Dün saat 23.00 sıralarında fark edilen sızıntıyla ilgili, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri yola taşan yakıtın üstüne mıcır, okulun kazan dairesine ise odun talaşı döktü. Arızanın, yakıt deposundaki ısıtma kazanına gelen sert plastik hortumun çatlamasından meydana geldiği ortaya çıktı.

Okul Müdürü Uğur Dağlı, kazan dairesinin temizliğine devam edildiğini, oluşan ağır koku nedeniyle, tedbir amaçlı olarak eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ise olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü belirtti.

Etiketler; #muğla #datça #Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi #kazan dairesi #yakıt deposu #tatil
Önceki Haber
3B yazıcı ile Atatürk büstü yaptılar
Sonraki Haber
TMMOB 'ideal başkan adayı' profilini açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.