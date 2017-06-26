Liseli Kübra odasında kendini astı

UŞAK'ta lise öğrencisi 17 yaşındaki Kübra Savran, evlerinde odasının tavanına bağladığı çamaşır ipine kendini asarak intihar etti

Liseli Kübra odasında kendini astı
Bakkal dükkanı işleten İsmail Savran, bugün saat 07.30 sıralarında, kızı Kübra Savran'ı Sarayaltı Mahallesi'ndeki evlerinde odasında tavana iple asılı olarak buldu. İsmail Savran, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamanı yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Savran'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaz tatilinde babasına bakkal dükkanında yardım ettiği belirtilen Kübra Savran'ın bilinen herhangi bir sorunu olmadığı kaydedildi. Soruşturma başlatan polis, genç kızın intihar nedenini araştırıyor.

 

Kaynak: DHA
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