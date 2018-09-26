Lüks yolcu gemisi Marmaris'e demir attı

Marmaris'e gelen Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisindeki Amerikalı ile Kanadalı 702 turist, ilçede kültür turlarına katıldı, kapalı çarşıda alışveriş yaptı

Yunanistan'ın Patmos Adası'ndan gelen 181 metre uzunluğa ve 26 metre genişliğe sahip Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' adlı lüks yolcu gemisi, Marmaris limanına demir attı. Gemide, 45 yaş ve üstü zengin Amerikalı ile Kanadalı 702 turist ile 399 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Turistlerin çoğunluğu otobüslerle alınarak önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bir bölümü ise şehir merkezindeki Kapalı Çarşı'da hediyelik eşya ve tekstil dükkanlarından alışveriş yaptı. Geminin akşam Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edeceği ifade edildi.

Yat Limanı'nda restoran işletmecisi Hamza Tuncel, "Gemiyle gelen turistlerle işler hareketlendi. 2 saatte 10 masam doldu. Gemilerin gelmesi tüm esnaf için önemli. Umarım bu kış döneminde daha çok yolcu gemisi gelir" dedi.