Maçta dili dönen futbolcunun hayatını antrenörü kurtardı

Manisa Süper Amatör Lig'de oynanan Horozköyspor-Saruhanlı Belediyespor maçında dili dönen Serhat'ın hayatını antrenörü Mustafa Gümüş kurtardı

Şampiyonluk için mücadele eden 2 takım arasında Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde oynanan maçın 18'inci dakikasında Horozköysporlu Serhat, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Dili dönüp boğazını tıkayan futbolcu nefes alamadı. Futbolcusuna ilk müdahaleyi durumun ciddiyetini anlayan Horozköyspor antrenörü Mustafa Gümüş yaptı.



Daha sonra maçın sağlık memuru Yakup Tekeli de Serhat'a müdahale etti ve futbolcunun dönen dile dışarı çıkarıldı. Olay anında aranan ambulans 15 dakika sonra sahaya gelip hayati tehlikeyi atlatan Serhat'ı hastaneye kaldırdı.



KAŞINA DİKİŞ ATILDI



Olaylı geçen maçın 40'ıncı dakikasında Saruhanlı Belediyesporlu Tufan'ın kaşı açıldı. Tufan, sahada ambulans olmadığı için özel bir araçla hastaneye giderek kaşına 2 dikiş attırdı.



Karşılaşmanın 75'inci dakikasında ise ikili mücadelede kafa topuna çıkan Saruhanlı Belediyespor'dan Sami yüzüne sert bir darbe alarak yerde kaldı. Genç futbolcu dakikalarca ambulans bekledi. Ambulansın gecikmesine isyan eden futbolcu, "İlla ölmemiz mi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Daha sonra gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan futbolcunun kafatasında ezilme meydana geldiği, elmacık kemiğinin de kırıldığı tespit edildi. Sami'nin bu yüzden elmacık kemiğinden ameliyat olacağı bildirildi. Karşılaşma;Ş Horozköyspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.



AMBULANS İSYANI



yHorozköyspor-Saruhanlı Belediyespor maçında yaşanan talihsiz sakatlıklar futbolda yıllardır tartışılan amatör maçlarda ambulans bulunmaması sorununu yeniden gündeme getirdi. Maçın başında dili dönen futbolcusunun hayatını kurtaran Horozköyspor antrenörü Mustafa Gümüş, şunları söyledi:



"Serhat kardeşimizin yaşadığı talihsiz olaydan sonra moralimiz bozuldu. Daha önce sahalarda benzer durumlarda hayatını kaybeden futbolcular oldu. Maçlarımıza ambulans ve daha donanımlı bir sağlık ekibi bekliyoruz. Ölüm olayı yaşamadık ancak yaşayabilirdik. Yıldız futbolcular, amatör takımlardan çıkıyor. Bu işin başlangıcı burası. Gereken sağlık önlemlerinin alınmasını istiyoruz."