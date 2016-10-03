Haber Kaynağı: DHA

Olay, 15 Mayıs Mahallesi 720 sokaktaki 4 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Madde bağımlısı Ü.U.K., inşaatın çatısına çıkarak, 4. kattan atmamaya kalkıştı. Ü.U.K.'yi görenler, itfaiye ve polise haber verdi. Ü.U.K., ihbar üzerine olay yerine gelen ve kendisini ikna etmeye çalışan polislere tuğla ve beton parçaları fırlattı. Uzun uğraşlardan sonra yoldan geçen bir kişi, konuştuğu Ü.U.K.'yi ikna edip inmesini sağladı. Ancak bir süre sonra Ü.U.K., yine aynı inşaata çıkarak intihar etmek istedi. Bu kez olay yerine gelen eski futbolcu olan babası Zafer K., madde bağımlısı oğlunu ikna ederek binadan indirdi. Baba Zafer K., oğlunun tedavi edilmesi gerektiğini, hiç kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini söyleyerek ağladı.Ambulansa bindirilen Ü.U.K., Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha önce Göztepespor, Şekerspor ve Denizlispor'da oynayan eski futbolcu ve lisanslı teknik direktör Zafer K., madde bağımlısı oğlunun insanlara zarar verdiğini, iki hafta önce oturdukları evi yakan oğlunun tedavi edilmesini gerektiğini, gerekli kurumlara başvurmasına rağmen hiçbir sonuç alamaması üzerine kendisi de intihara kalkışmıştı.