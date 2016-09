Haber Kaynağı: DHA

Soma İlçesi'nde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından bir yıl sonra yapımına başlanan konutların tamamlandığı açıklandı. AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen maden şehidi aileler için TOKİ'nin 301, Doğuş Grubu'nun da 301 konut yaptırdığını söyledi. Şen, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleriyle TOKİ tarafından yaptırılan 301 konutun 2+1 olduğunu belirterek, "TOKİ tarafından yaptırılan 82 metrekarelik 2+1 konutlar tamamlandı. İçlerinde ve dışında bir takım düzenlemeleri kaldı. Kasım ayı içerisinde maden şehidi ailelerimize bu konutları teslim edeceğiz" diye konuştu.Doğuş Grubu tarafından yaptırılan her biri 118 metrekare olan 3+1 toplam 301 konutun da yapımının tamamlandığı belirten AFAD İl Müdürü Şen, "Teslim için Ankara'dan haber bekleniyor. En kısa zamanda bu evlerimizin teslim edileceğine inanıyoruz. Doğuş Grubu'nun yaptırdığı 301 adet toplu konutların içerisinde ilkokul, ortaokul ile anasınıfının bulunduğu 32 derslikli bir okul ve bir camii yer almaktadır" diye konuştu.AFAD İl Müdürü Şen, 301 maden şehidi ailesinin her birine 2 konut düşeceğini belirterek, konutların kura çekimi ile ailere teslim edileceğini söyledi. Şen son olarak, facianın ardından AFAD bünyesinde toplanan yardımlarla maden şehidi ailelerin her birine 176 bin 588 TL yardım yapıldığını dile getirdi. Soma'da konutların teslimi için önümüzdeki aylarda düzenlenmesi beklenen törene Başbakan Binali Yıldırım'ın da davet edileceği açıklandı.