Madende dinamit patlaması: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti

Madende dinamit patlaması: 1 ölü
28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:09

Olay, Sıralılar Mahallesi'ndeki bir kömür madeninde meydana geldi. Kömür ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, hazırlayıp yerleştirdiği dinamitin fitilini ateşledi. Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça patlamanın şiddetiyle Harun Demirci'nin vücuduna saplandı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Demirci, yolda hayatını kaybetti.

Harun Demirci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #maden #patlama #dinamit
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