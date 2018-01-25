Madende göçük: 1 ölü

Tavas'ın kırsal Kayaca Mahallesi yakınındaki özel şirkete ait kömür ocağında, bugün saat 11.30 sıralarında, göçük meydana geldi. Galeride kalas yerleştiren işçilerden Emrah Tutumlu, göçük altında kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Tutumlu, arkadaşları tarafından göçük altından güçlükle çıkarıldı. Emrah Tutumlu, çağrılan ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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