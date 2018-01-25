Madende göçük: 1 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalıp ağır yaralanan işçi Emrah Tutumlu (30), hastaneye kaldırılırken, yolda öldü

Tavas'ın kırsal Kayaca Mahallesi yakınındaki özel şirkete ait kömür ocağında, bugün saat 11.30 sıralarında, göçük meydana geldi. Galeride kalas yerleştiren işçilerden Emrah Tutumlu, göçük altında kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Tutumlu, arkadaşları tarafından göçük altından güçlükle çıkarıldı. Emrah Tutumlu, çağrılan ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.