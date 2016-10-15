Manisa 2 dakika arayla sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Manisa'nın Akhisar İlçesi’nde saat 05.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden iki dakika sonra yine aynı noktada 4,2 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Depremlerin sırasıyla yerin 6,92 ve 5,25 kilometre derinliklerinde oluştuğu belirlendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.