Manisa 2 dakika arayla sallandı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 2 dakika arayla 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Manisa'nın Akhisar İlçesi’nde saat 05.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden iki dakika sonra yine aynı noktada 4,2 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Depremlerin sırasıyla yerin 6,92 ve 5,25 kilometre derinliklerinde oluştuğu belirlendi.