Manisa'da 3. kez askerler yemekten zehirlendi!

Manisa'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle serum tedavisi uygulanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bazı askerler, bugün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen 85 asker, revire başvurdu. Durumları iyi olan 26 askere ise revirde müdahale edildi. 69 asker ise birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Serum tedavisi uygulanan askerlerin, sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saat müşahade altında tutulacağı belirtildi.



SU VE YEMEKLER İNCELENECEK

24 SAAT MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAKLAR



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