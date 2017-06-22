Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de şiddetli hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.56'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem,İzmir dahil çevrede geniş bir bölgede hissedildi. Halkın kısa süreli paniğe kapılmasına neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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