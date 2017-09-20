Manisa'da ambulans kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'da ambulans kazası: 4 yaralı

Kütahya'dan Manisa'ya hasta nakli için göreve giden Ertuğrul Gerenli (32) idaresindeki 43 BE 694 plakalı ambulans, Çepnidere kavşağında Murat Şahin'in (36) kullandığı 45 UN 914 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen ambulansta bulunan sağlık görevlisi Halil Dursun (30), nakli yapılan Uğur Karaca (25) ile araçların sürücüleri yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #ambulans #kaza
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