Manisa'da askerlerin kışlada yemekten zehirlendiği kesinleşti

BAŞSAVCIDAN ÖN RAPOR AÇIKLAMASIKaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Gıda zehirlenmesi ön raporuna' ilişkin telefonda değerlendirme yapan Başsavcısı Şimşek, "Tahlilleri biz istemiştik. Açıklanan rapor bir ön rapordur. Ayrıntısı çıktıktan sonra bize gelecek. Biz zaten, bugüne kadar gıda zehirlenmesi üzerine soruşturmamızı sürdürüyorduk. Rapor geldiğinde, dosyasına koyup, mahkemeye sunacağız" dedi.
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