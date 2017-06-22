Manisa'da askerlerin kışlada yemekten zehirlendiği kesinleşti

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlerin zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı

Manisa'da askerlerin kışlada yemekten zehirlendiği kesinleşti
BAŞSAVCIDAN ÖN RAPOR AÇIKLAMASI
 Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Gıda zehirlenmesi ön raporuna' ilişkin telefonda değerlendirme yapan Başsavcısı Şimşek, "Tahlilleri biz istemiştik. Açıklanan rapor bir ön rapordur. Ayrıntısı çıktıktan sonra bize gelecek. Biz zaten, bugüne kadar gıda zehirlenmesi üzerine soruşturmamızı sürdürüyorduk. Rapor geldiğinde, dosyasına koyup, mahkemeye sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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