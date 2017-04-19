Manisa'da deprem oldu. İzmir de hissetti

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde deprem oldu

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde, bugün saat 14.23'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin verilerine göre, bugün saat 14.23'te, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa ve İzmir ile çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.