Manisa'da feci olay: Yanarak öldüler!

Manisa'da trafiğe kapalı yolda iş makinasına çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada 3 kişi yanarak can verdi

Kaza Salihli İlçesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İzmir-Ankara karayolunda ilerleyen bir otomobil, Durasıllı Mahallesi yakınlarında asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyen asfalt serme makinasına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Ekipler daha sonra da otomobilde yanarak ölen 3 kişinin cesedini çıkardı. Jandarma ölen kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışırken, cesetler de otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.