Manisa'da gelin ve damat düğünün ardından demokrasi nöbetine katıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin düzenlediği Milli Egemenlik Meydanı’ndaki Demokrasi Nöbeti'ne yeni evlenen Hatice-Eren Yeşiloğlu çifti de katıldı

Damat Eren Yeşiloğlu ile gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu en mutlu günleri olan düğün gününün ardından ailece Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. Düğünün bitimi ile hemen demokrasi nöbetlerine katıldıklarını ifade eden damat Eren Yeşiloğlu “Devletin yanındayız" dedi. Gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu ise “Burada olmak çok güzel bir duygu" diyerek duygularını ifade etti.



Gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu’nun babası Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinin eski belediye başkanı Derviş Kavak ise yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de çok şehit verdik, Dumlupınar’da kurtuluş savaşında 137 bin şehit verdik. Bu toprakların her metrekaresinde şehit kanları vardır ve sonsuza kadar da şehit kanları bitmeyecektir. Bize değil FETÖ, FETÖ ile beraber dünyanın bütün terör örgütleri gelmiş dahi olsa bu kutsal toprakların asla bir metrekaresini dahi alamayacaklar. Biz diyoruz ki şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz’da şehit düşen bütün vatandaşlarımızın kabri mekanı cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek duygularını ifade etti.



Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, düğünlerinin ardından demokrasi meydanına gelen yeni çifte mutluluklar diledi.

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