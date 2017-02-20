Manisa'da her 4 kişiden birini o evlendirdi

Manisa'da yaklaşık 11 yıl kent merkezinin tek nikah memuru olarak görev yapan Nurettin Başkurt, görev yaptığı 19 yılda yaklaşık 76 bin kişiyi evlendirdiğini belirtti

Manisa 'da yaklaşık 11 yıl kent merkezinin tek nikah memuru olarak görev yapan Nurettin Başkurt, görev yaptığı 19 yılda yaklaşık 76 bin kişiyi evlendirdiğini belirtti



19 yılda sadece bir çift masada vazgeçti

Şehzadeler Belediyesinde görev yapan nikah memuru Başkurt yaptığı açıklamada, 1984 yılında Manisa Belediyesinde memur olarak çalışmaya başladığını, farklı birimlerde görev yaptıktan sonra 1998 yılında nikah memuru olduğunu söyledi.Manisa'nın 2009 yılında büyükşehir statüsü kazanması öncesi il merkezinde görevli tek nikah memuru olduğunu, 11 yıl bu şekilde görev yaptığını anlatan Başkurt, kent merkezinin Şehzadeler ve Yunusemre olmak üzere iki belediyeye ayrılması sonrası da Şehzadeler Belediyesinde nikah memurluğuna devam ettiğini aktardı.Yıllarca il merkezinin tek nikah memuru olması nedeniyle bu süreçte dünya evine girenlerin nikahlarını kendisinin kıydığına işaret eden Başkurt, "Görev yaptığım 19 yılda toplam yaklaşık 38 bin çifti evlendirdim. Hayatlarını birleştirdiğim insan sayısına ve Manisa merkez ilçelerinin nüfusuna bakıldığında 'Manisa'da her 4 kişiden 1'ini evlendirdim' desem yalan söylememiş olurum." diye konuştu.Geçmişte nikahlarını kıydığı çiftlerin çocuklarını da evlendirdiğini, bunun kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Başkurt, nikahlara yetişebilmek için yıllarca izin kullanmadan çalıştığını, mesleğini özveriyle yerine getirdiğini söyledi.Geçen yıl da Şehzadeler Belediyesinde kıyılan yaklaşık bin 300 nikahın yarısının kendisi tarafından kıyıldığına işaret eden Başkurt, "İlk oğlumun nikahını ben kıydım. Nasipse görevi bırakmadan evlenme çağına gelen küçük oğlumun da nikahını kıymak istiyorum. 'Nikahını kıyarız ve görevi bırakırız' diye düşünüyorum." dedi.Görev yaptığı sürede unutamadığı birçok anı biriktirdiğini, mutlu anıların yanı sıra kızdıkları olayların da yaşandığını kaydeden Başkurt, şunları aktardı:"Evlilik için müracaat edip bu süreçte vazgeçip gelmeyen çok oldu ancak 19 yıllık nikah memurluğumda sadece 1 çift, masada evlenmekten vazgeçti. O anı unutamıyorum. Şahitleri yazdığımız esnada çift, 'vazgeçtik' dedi ve masadan kalktılar. Onun dışında da çeşitli kavgaların olduğu düğünler gördüm ama masadan kalkma olayı bir daha yaşanmadı."