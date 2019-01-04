Manisa'da jeotermal protestosu

Manisa Salihli'de özel şirket tarafından kurulması planlanan jeotermal santrale karşı çıkan grup, çadır kurarak eylem yaptı. Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki santralin kurulması planlanan bölgede bir araya gelen grup, inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

Pankart açarak slogan atan grup adına açıklama yapan Eşe Kozak, jeotermal santrallerin doğanın dengesini bozduğunu, sağlıklı yaşamı engellediğini öne sürdü. Toprağı tahrip ediyor Aydın, Denizli ve Manisa'da daha önce de jeotermal santrallere karşı eylemler düzenlendiğini belirten Kozak, "Şimdi sıra bizim topraklarımıza geldi. Şimdiden gözlerimizin önünde doğanın nasıl tahrip edildiğini gördük" diye konuştu. Santralin bölgede toprağı verimsizleştireceğini ileri süren Kozak, santral inşaatı durana kadar bölgede kurdukları çadırı kaldırmayacaklarını söyledi.