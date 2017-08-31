Manisa'da kırmızı-beyaz ulaşım

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü nedeniyle şehrin dört bir yanını Türk bayraklarımızla donatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçlarında seyahat eden yolculara da Türk Bayrağı armağan etti

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95 yıl dönümü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ’a ait toplu taşıma araçlarında seyahat eden yolculara Türk Bayrağı armağan etti. Milli bayramlarda birlik, beraberlik ve vatan bilincinin hatırlatılması açısından resmi bayramlarda Türk Bayrağı dağıtımını bir gelenek haline getirdiklerini belirten MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz,” Şanlı zaferimizin 95. yılında binlerce Manisalıya Türk bayrağı armağan ederek otobüslerimizi adeta kırmızı-beyaza bürüdük. Gelenek haline getirdiğimiz bu uygulama, vatandaşlarımız tarafından da olumlu tepki alıyor. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetler anıyor, tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı’nı kutluyorum ”dedi.



