Manisa'da orman yangını

Talas mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kaynak: DHA
Yangına bir yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 40 yer ekibi müdahale etti.
Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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