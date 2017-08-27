Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar meşelik alan zarar gördü

Manisa'da orman yangını
Talas mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına bir yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 40 yer ekibi müdahale etti.

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

Kaynak: DHA
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