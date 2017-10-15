Manisa'da pamuk ekim alanları 4 katına çıktı

MANİSA'da, 'Beyaz altın' olarak bilinen pamuk hasadı il genelinde çeşitli bölgelerde yapılmaya başlandı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler İlçesi, Selimşahlar Mahallesi'nde pamuk hasadını yerinde inceledi

Valisi Mustafa Hakan Güvençer, pamuk hasadı incelemesinde, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire eşlik etti. Manisa'da yeniden pamuk üretiminin sevindirici olduğunu belirten Vali Mustafa Hakan Güvençer ise, il genelinde pamuk üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte Manisa'nın 'Beyaz altın' madalyasını tekrar boynuna taktığını söyledi. Vali Güvençer, şöyle dedi:



"2017 yılından önce devlet prim politikaları sebebiyle çok sınırlı alanlarda pamuk ekimi yapılırken, bu yıl hükümetimizin almış olduğu stratejik kararlar doğrultusunda tüm Türkiye de olduğu gibi Manisa'da da pamuk ekim alanları 4 katına çıkmış durumda. Şuan itibarı ile yaklaşık olarak 67 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılıyor. Ancak bu yıl alınan sonuçların ardından önümüzdeki yıllarda bu rakam daha üst seviyelere çıkacaktır diye düşünüyorum. Pamuk son derece stratejik bir üründür. Türkiye, iplik, kumaş ve diğer ürünlerde dünya sanayisinde önemli bir noktadadır. Ancak zaman zaman pamuk ihtiyacının yüzde 50'si gibi bir miktarı ithal etmek durumunda kalıyordu. İnşallah bu gelişen politikalarla, Manisa gibi pamuk ekimine uygun olan havzalarda yetiştirilecek olan pamuklarla ithalata oranlarımızı çok aşağı seviyelere çekerek katma değerimizi yükselteceğiz."



Hükümetin verdiği desteklerle pamuğun yeniden cazip bir ürün haline geldiğini belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da "Manisa'da yeniden pamuğa yönelinmesi ülke ekonomisi hem de Manisalı üreticilerimiz için büyük bir avantajdır. Şu anki fiyatına ve devletimizin kilo başına verdiği 85 kuruş desteğe baktığımızda pamuk Manisa'da yeniden cazip hale geldi" diye konuştu.



"EN İYİ ŞEKİLDE PAMUK ÜRETİMİNE HAZIRIRIZ"



Desteklerin devam etmesi durumunda, en iyi şekilde pamuk üretmeye hazır olduklarını ifade eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire ise "Yıllardır Manisa Ovası'nda pamuk ekimi gerçekleşmiyordu. Ancak devletimizin verdiği destekle artık üreticilerimiz pamuğa yöneldi. Bu noktada çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda hava şartları da düzgün olursa, teknolojiden de en iyi şekilde faydalanarak ve hükümetimizin de destekleri ile en iyi şekilde pamuk üretmeye hazırız" diye konuştu.



"ŞEHZADELERDE PAMUK EKİMİNİ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ"



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de makineli tarım ile hem toplama maliyetlerinden hem de zamandan çok büyük tasarruf sağlandığının altını çizdi. Başkan çemlik, "Makineli tarıma geçildiğinde, daha öncelerde üreticilerimiz için çok zor olan bazı işlerin çok kolay bir şekilde halledildiğini görüyoruz. Son sistem pamuk toplama makinesi ile yaklaşık 2.5 ton pamuk 5 dakika içerisinde toplanıp, balyalanmış şekilde tarlanın kenarına bırakılıyor. Bu şekilde de pamuktaki en ciddi maliyetlerden bir tanesi olan toplama maliyetleri de en aza indirilmiş oluyor ve zamandan da büyük tasarruf edilmiş oluyor. Pamuk Manisa açısından son derece önemli bir üründür. 3.5 yıldan bu yana dillendirdiğimiz gibi pamuk ekimi yeniden ovamızda yaygınlaştırılmalı. Pamuktaki en ciddi maliyet olan toplama maliyetinin önünde toplama makinesi ile geçilebilir. Bu noktada bizler şehrin yöneticileri olarak bir güçbirliği yaparak pamuk toplama makinelerini temin edebiliriz. Yeter ki bu nokta da çiftçilerimiz gerekli olan üretimleri yapsınlar" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Güvençer başta olmak üzeri protokol üyeleri makinenin başına geçerek pamuk topladı.

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