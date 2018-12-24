Manisa'da rekor dava sonuçlandı

Manisa'da eski Tekel binalarının olduğu bölgeye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından -kamulaştırmadan- yapılan ana okul ve halk eğitim merkezine ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamulaştırmasız el attığı alan için arsa sahiplerine 10 milyon lira ödemesine hükmetti.

Hissedarların avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, Bakanlık tarafından el atılan taşınmazı tespit ederek, Bakanlığın kamulaştırmasız el koyduğu arsa üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı tazminat ve ecri misil davası açtı. Yapılan keşiflerde, söz konusu el atmanın, arsanın geriye kalan kısımının arsa sahipleri tarafından kullanılmasını engellediği belirlendi. Bilirkişi raporuna göre mahkeme, dava konusu taşınmazın m2 değerini 1421 TL olarak belirlendi. Ancak Avukat Alperen Cihan Çetinkaya'nın mahkemeye yaptığı itiraz ve sunduğu emsallerle m2 fiyatı 2250 TL'ye yükseldi. Mahkeme, 2016 tarihinden itibaren yasal faizi işlemek suretiyle toplam 10 milyon TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Arsa sahiplerinin avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Birçok kamulaştırma yetkisi olan kurum, bu yetkilerini kullanmadan ve para ödemeden, birçok arsa sahibinin arsasına izinsiz olarak el atmaktadır. Maalesef ki vatandaşımız bu konuda bilinçsizdir ve Devlet denen yapıdan korkularından bu tarz eylemleri dava konusu etmemektedirler. Buradan belirtmek isteriz, mülkiyet hakkı dünyadaki en kutsal haklardan bir tanesidir ve sonuna kadar savunulmalıdır. Aynı zamanda açılan bu davalarda vatandaş, bilirkişi raporlarındaki emsallerle yetinmemelidir, kendi avukatlarından bu taşınmazlara ilişkin mutlaka özel emsallerin araştırılmasını istemelidir. Ayrıca yeşil alan, park alanı gibi uygulamalar için de yasal şartları oluştuğu takdirde zaman kaybetmeksizin dava yoluna gidilmelidir." dedi.