Manisa'da takla atan otomobildeki sürücü yaralandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Manisa'da takla atan otomobildeki sürücü yaralandı
09 Aralık 2018 Pazar 11:09

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırkağaç Kavun Kavşağı yakınında meydana geldi. Akhisar yönünden Soma istikametine giden Emrullah Doğan yönetimindeki 45 V 3710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrullah Doğan, sağlık ekipleri tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #takla #otomobil #sürücü
Önceki Haber
Restoranda çıkan kavgada Denizlispor amigosu öldü
Sonraki Haber
Foça'da kış mevsiminde baharı yaşadılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.