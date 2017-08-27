Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şahin Öz'ün (34) kullandığı 35 DT 757 plakalı otomobil, Kemallı Mahallesi yakınlarında takla attı.Kaynak: DHA
Kazada, otomobilde bulunan Ülvan Çullukoğlu (39) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Şahin Öz, Sılanur Öz (13), Aynur Sare Öz (4), Ensar Çullukoğlu (17) ve Betül Çukur (23), Köprübaşı ve Salihli'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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