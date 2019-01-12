Manisa'da vatandaşlar selden botla kurtarıldı

Manisa'da kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Şehzadeler ilçesindeki yoğun yağışlar nedeniyle bağ ve çiftlik evlerinde mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı.

Manisa'da vatandaşlar selden botla kurtarıldı
12 Ocak 2019 Cumartesi 16:27

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sağanak nedeniyle Gediz Nehri’nin taşması sonucu sular altında tarım arazileri sular altında kaldı. Bağ ve çiftlik evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanları bot yardımıyla kurtarıldı.

Manisa’da üç günden bu yana devam eden sağanak yağmur, nehir ve su kanallarının da taşmasına sebep oldu. Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı Mahallesi kırsalı da Gediz Nehri’nin taşması sonucu sular altında kaldı. Nehrin kenarında bulunan bağlardaki evlerde konaklayan vatandaşlar suların yükselmesiyle mahsur kalınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye giden Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 10 vatandaşı ve hayvanlarını bot yardımıyla kurtardı. Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise son anda sel sularının içinden çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.

Etiketler; #manisa #sel #Şehzadeler #sağanak yağış
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