Manisa'da yağmur yağdı, sokaklar göl oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, aniden başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Manisa'da yağmur yağdı, sokaklar göl oldu
26 Mayıs 2018 Cumartesi 09:13

Salihli'de dün gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak ve dolu cadde ile sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa yağmur
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