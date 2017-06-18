Manisa'da yeni ihaleye kadar askerin yemeği belediyelerden

MANİSA'da kışlada peş peşe meydana gelen zehirlenme olaylarının ardından yemek şirketiyle sözleşme iptal edilince, 1'inci Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki askerlere belediyeler üç öğün yemek vermeye başladı

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 mayıs günü 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve Hüsnü Özel yaşamını yitirdi. Bu olaydan 4 gün sonra bu kez Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda yemekten zehirlenen 70 asker hastaneye kaldırıldı.



Bu olayların üzerinden henüz bir ay geçmeden bu kez Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda peş peşe iki zehirlenme olayı daha oldu. Geçen cuma günü General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda yemekten zehirlenen 69 asker hastaneye kaldırıldı. Cumartesi günü yine 23 mayıs günü askerlerin zehirlendiği Albay Arif Seyhun Kışlası'nda731 asker yemekten zehirlendi.



YEMEK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİ İPTAL



Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda peş peşe zehirlenme olaylarının ardından gözler yemek ihalesini alan şirkete çevrildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık dün gece yemek şirketinin sözleşmesinin feshedildiğini, yeni ihale açılacağını açıkladı.



Bu açıklamanın ardından, Piyade Er Eğitim Tugayı'ndaki askerlerin yemek ihtiyacının nasıl karşılanacağı gündeme geldi ve Manisa'daki belediyeler devreye girdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile merkez Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri, yeni ihale yapılıncaya kadar 6 bin askerin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilk olarak askerlere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verildi. Askerlere kahvaltıda zeytin, peynir, bal, reçel, tereyağı ve meyve suyu verildi. Öğle yemeğinde ise mönü taze fasulye, makarna, ayrandan oluştu. Askerlere, akşam karavana olarak nohut, pilav, yoğurt verilmesi kararlaştırıldığı.

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