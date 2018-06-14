Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Nevzat Tekbıçak (35) öldü, 1 kişi ise yaralandı

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, çevreyolunda Dericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Akhisar yönüne giden evli ve 2 çocuk babası Nevzat Tekbıçak yönetimindeki 45 AAC 772 plakalı otomobil, aynı şeritte giden bir başka otomobille çarpıştı. Karşı şeride geçen Tekbıçak yönetimindeki otomobil, 2 ayrı otomobille daha çarpıştı. Kazada Tekbıçak, öldü, yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.