Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Nevzat Tekbıçak (35) öldü, 1 kişi ise yaralandı

Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
14 Haziran 2018 Perşembe 15:49

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, çevreyolunda Dericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Akhisar yönüne giden evli ve 2 çocuk babası Nevzat Tekbıçak yönetimindeki 45 AAC 772  plakalı otomobil, aynı şeritte giden bir başka otomobille çarpıştı. Karşı şeride geçen Tekbıçak yönetimindeki otomobil, 2 ayrı otomobille daha çarpıştı. Kazada Tekbıçak, öldü, yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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