Manisa'daki asker zehirlenmelerinin nedeni belli oldu

Manisa'daki asker zehirlenmeleri ile ilgili iddianame kabul edildi. Askerlerin neden zehirlendiği de ortaya çıktı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki bir askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin gıda nedeniyle zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personellerin de bulunduğu 35 kişi hakkında "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki görevli acemi eğitimi alan Piyade er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 35 kişi sanık, 722 kişi de müşteki olarak yer alıyor.



Hindi eti ve salçalı makarnada salmonella virüsü bulundu

"Doktorun ihmali olabilir"

Olay

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ege Müfreze Komutanlığınca Batı Kışla’da 21, 22 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde yenilen bütün öğünlerden numune alınarak askeri yetkililerce THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarında inceleme yapıldığı, incelemede hindi sote eti ve Salçalı makarnada "salmonella" virüsü tespit edildiği belirtildi.Yemeğe bakteri karışmasının "hindi etinin hazırlanmaya başlanılmasının ardından 26 saat sonra yemekhaneye dağıtılmak üzere gönderilmesi, et ile kıyma makinesinde parçalanma işlemine tabi tutulması, uygun olmayan sıcaklıkta pişirilme işlemine alınmasından" kaynaklandığı ifade edildi.Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nca oluşturulan heyetin hazırladığı raporun da yer aldığı iddianamede, raporda er Hüsnü Özel'in ölümünün gıda enfeksiyonuna bağlı olduğuna işaret edilerek, hastane acil servisinde askeri tedavi eden doktorun ihmali olabileceğine dikkat çekildi. Heyetin raporunda, hayatını kaybeden Özel'in herhangi kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı, sağlıklı, askerliğe uygun olduğu vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı:"Yeterliliğe sahip kimselerin dış etkenler tarafından müdahale edilmedikçe bu şekilde ani bir ölüm gerçekleşmesi mümkün değildir. Ölüm zamanı gıda zehirlenmesinin olduğu bir dönemde meydana gelmesi ve kendisinin de buna maruz kalması, ayrıca otopside kan ve doku örneklerinin mikrobiyolojik analizinde stafikokus hominus, enterobakter clocac bulunması, askerin ölümünde bir gıda enfeksiyonuna bağlı olduğu kanaat edilmiştir. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunun raporunda da belirtildiği gibi şahsın geçirdiği hastalıkla ölümü arasında nedensel bir bağ vardır. Ancak acilde ilk muayeneyi yapan ve biyokimyasal tahlilleri alan, tedavisini ve takibini yapan hekimin kusurlu olduğu konusunda (acilde bekletilme süresi, lenfopeni ve diğer vital bulgular göz önüne alınıp genel durum düzeldikten sonra mı bırakılmış, vital durumla taburcu arasında nasıl bir değişme olup olmadığı) şüpheler taşımaktadır."Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 48 kişi gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve savcılığa çıkarılan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan yemek şirketinin genel müdürü Ahmet Türkmen, şirketin Manisa sorumlusu V.A.G, bir askeri personel ve 4 aşçı tutuklanmıştı. Biri gıda mühendisi, 2 askeri personel ve 2'si yardımcı aşçı olmak üzere 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Sağlık Bakanlığı, Manisa'da askerlerin ilk bulgulara göre besin zehirlenmesi sonucu rahatsızlandıklarını açıklamıştı.