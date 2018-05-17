Manisa'daki çöp tesisine ceza

Manisa'da 110 milyon liraya hayata geçirilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni işleten özel firmaya Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 58 bin 351 lira idari para ceza kesildi

Manisa'da çöp sorununu çözmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 110 milyon liralık yatırımla yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi çevre kirliliğiyle gündeme geldi. Geçen yıl 4 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılışı yapılan tesiste, 30 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numuneler sonucunda özel bir şirket tarafından işletilen tesisin, atık suları standartları sağlamadan deşarj ettiği belirtildi. Hazırlanan idari yaptırım tutanağıyla tesisi işleten firmaya 58 bin 351 lira idari para cezası kesildi. İdari yaptırım tutanağında tesise gerekli deşarj standartlarını sağlaması için 2 aylık süre verilmesi de kararlaştırıldı. Tutanakta cezayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Analiz sonucunun değerlendirmesi sonucunda, Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen kriterler arasında yer alan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), toplam kjeldahl azotu ve renk parametrelerinin kabul edilen sınır değerden yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Uzunburun Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nden kaynaklanan atık suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartları sağlamadan deşarj edildiği tespit edilmiştir."