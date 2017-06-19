Manisa'daki zehirlenme ile ilgili yemek şirketinden açıklama

Manisa'da yüzlerce askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması gündeme oturdu. Olay sonrası Ankara merkezli olduğu belirtilen yemek şirketi Rota Yemekçilik'in 21 çalışanı gözaltına alındı. Mutfak kısmındaki kamera görüntüleri inceleniyor. Söz konusu yemek şirketi adına da bir açıklama yapıldı

Manisa’da akşam yemeği sonrası 731 askerin zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınması sonrasında, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Ankara merkezli olduğu belirtilen Rota Yemekçilik A.Ş.’nin Manisa birimi görevlileri gözaltına alınmıştı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 21 kişi arasında, firma temsilcisi Veysel Ahmet Gürcüm ile 3 gıda mühendisi, aşçı, aşçı yardımcıları ve diğer çalışanların bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Bu arada kışla içindeki özellikle yemek üretiminin yapıldığı mutfak kısmındaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.



Konuyla ilgili olarak Rota Yemekçilik A.Ş adına da bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şirketin günde 130 bin kişiye yemek verdiği belirtildi, şu ifadeler kullanıldı: “Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar gününde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık iki bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici. Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın açıklamasını önemli görüyoruz. Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında ‘Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz’ diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen Mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası’nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor"