Manisa'daki zehirlenmede '3 asker öldü' iddialarına yanıt!

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda zehirlenen askerlerden 17'sinin tedavilerinin sürdüğünü, gözaltına alınanların sayısının ise 24'e yükseldiğini açıkladı. Vali Güvençer, zehirlenmelere tepki gösteren askerler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi

Manisa'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 17 Haziran'da akşam yemeğinden sonra 731 asker rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerlerden bir bölümü revire kaldırılırken, bir bölümü de Manisa Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 17'si dışındakilerin hepsi taburcu edildi.



Bu gelişmelerin ardından Ankara merkezli Rota Yemekçilik A.Ş.'nin ihalesi feshedildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı üzerine önce 17 Haziran'da yemek şirketinin Manisa'daki yönetici ve çalışanı 19 kişi, ertesi gün de 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 çalışanın daha gözaltına alınmasıyla sayı 24'e çıktı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, gelişmelerle ilgili bilgi verirken şöyle dedi:



17 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI İDDİALARI ASILSIZ"

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR ASILSIZ"