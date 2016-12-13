Manisa HDP'de polis araması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik 11 Aralık gecesi düzenlenen operasyonda HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan partililer, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken polis bu defa HDP Manisa İl Başkanlığı binasında arama yaptı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan aramada, Abdullah Öcalan posterleri, afişler, dergiler, CD'ler ile kime gönderilmek üzere bulundurulduğu araştırılan gıda malzemeleri ele geçirildi.
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