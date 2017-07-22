Manisa Selendi, sular altında kaldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Selendi'de gün boyunca etkili olan ve dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede şehir merkezinden geçen derelerin taşması sonucu bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.



Suların yükselmesi nedeniyle ilçedeki bazı araçlar da sokaklarda sürüklendi.



Yağışın kesilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerinin su tahliye ve temizlik çalışmasına başladığı bildirildi.