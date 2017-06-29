Manisa sıcaktan kavruluyor

MANİSA'da hava sıcaklıklarının güneşte 40 dereceyi bulması üzerine sıcaktan bunalanlar camilerde ve parklardaki ağaç gölgelerinde uykuya daldı. Sıcaktan korunmak isteyen birçok kişi şemsiye kullanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı

Manisa'da güneşte 40 dereceyi bulan yüksek sıcaklık nedeniyle pek çok kişi sokağa çıkmaktan kaçındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kuzey Afrika üzerinden gelecek yüksek sıcaklıklara karşı Manisalıları uyardı. Sıcaktan korunmak için Manisalı vatandaşlar değişik yollar denedi. Bazıları şapka takıp, gölgelik yerlere sığındı, bazıları da sıcaktan korunmak için şemsiye kullandı. Camiler de namaz kılmak için gelen vatandaşların yanı sıra serin olmasından dolayı yatmak için gelen kişilerle doldu. Kimileri namaz kılarken, kimileri de uykunun tadını çıkardı.



SICAKLAR DAHA DA ARTACAK



Cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olacağı tahmin edilen sıcak hava dalgasının, sıcaklık değerlerini 6 ila 10 derece arttıracağı açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de hava sıcaklığının 44- 45 dereceye çıkacağını belirterek, yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların önlem almasını istedi.



Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, sıcaklıklarla gelebilecek olan sorunlardan korunma yöntemlerini anlattı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Akbaş, "Üç dört gün sürecek ve yarın başlayacak olan sıcaklıklar Manisa'da da en üst seviyede hissedilecek. Özellikle 10.00 ve 16.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Başta kronik hastalıkları olanlar, hamileler, yaşlılar, şeker, tansiyon ve kalp hastaları ve çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mümkün olduğunca güneşin dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıkmaları durumunda da güneş gözlüğü, şapka gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Denize, havuza girmekten de bu saatte kaçınsınlar" diye konuştu.

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