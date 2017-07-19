Manisa yine sallandı. Depremin şiddeti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 07.42'de meydana geldiğini açıkladı. Saruhanlı'da yerin 8.87 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem yörede hissedildi.
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