Manisa yine sallandı. Depremin şiddeti!

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Manisa yine sallandı. Depremin şiddeti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin saat 07.42'de meydana geldiğini açıkladı. Saruhanlı'da yerin 8.87 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem yörede hissedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #manisa deprem
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