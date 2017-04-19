Mantar toplarken kalp krizinden öldü

Kale İlçesi'nin Kırköy Mahallesi'nde Oğuzhan Bedil, dün öğle saatlerine doğru, dağlık alana kuzu göbeği mantarı toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen dönmeyen Bedil'e ulaşamayan yakınları, bölgede arama yaptı. Yakınları bir süre sonra Bedil'in cesedini buldu. Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan evli ve iki çocuk babası Bedil'in, yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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